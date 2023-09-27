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Dünya

2. Karabað Savaþý'nýn yýl dönümünde þehitler unutulmadý

Azerbaycan'da, 2. Karabað Savaþý'nýn 3'üncü yýlýnda þehitler anýldý. Bu kapsamda ülke genelinde çeþitli etkinlikler düzenlendi.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 12:12 - Güncelleme:
2. Karabað Savaþý'nýn yýl dönümünde þehitler unutulmadý
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Azerbaycan'da, Ermenistan'ýn iþgali altýndaki topraklarýn kurtarýlmasý için 27 Eylül 2020'de baþlatýlan 44 günlük savaþýn 3'üncü yýlýnda þehitler anýldý.

"Þehitleri Anma Günü" dolayýsýyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeþitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlýlar, 2. Karabað Savaþý'nýn baþlangýç gününün yýl dönümünde þehitliklere akýn etti.

Bakü'de 2. Fahri Hýyaban'daki þehitliðe gelen þehit yakýnlarý ve vatandaþlar, buradaki mezarlara çiçek býraktý, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaþlarýna hakim olamadý.

Savunma Bakaný Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle þehitliði ziyaret etti. Þehitlikte Hasanov'un da katýldýðý törende Azerbaycan Milli Marþý okundu. Yerel saatle 12.00'da þehitler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Saygý duruþu boyunca Hazar Denizi kýyýsýndaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldý.

- Aliyev, inþasý devam eden Zafer Parký'ný ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ve eþi Mihriban Aliyeva, Bakü'de inþasý devam eden Zafer Parký'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aliyev ve eþi, parkýn giriþine þehitlerin anýsýna çiçek býraktý.

2. Karabað Savaþý'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri þehit olmuþtu. Savaþýn baþladýðý tarih olan 27 Eylül, "Þehitleri Anma Günü" ilan edilmiþti.

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