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Dünya

2 Müslüman'ı öldürdüğü düşünülen Hintli gözaltına alındı

Hindistan'da şubatta 2 Müslüman'ın ölümünden ve 31 Temmuz'da Nuh bölgesinde Hindular ile Müslümanlar arasındaki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Monu Manesar, gözaltına alındı.

AA12 Eylül 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
2 Müslüman'ı öldürdüğü düşünülen Hintli gözaltına alındı
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Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Bharatpur Emniyeti yetkilisi Mridul Kachawa, yaptığı açıklamada, "Haryana Emniyetindeki meslektaşlarımız bize Monu Manesar'ın gözaltına alındığını bildirdi. Yasal prosedürleri tamamladıktan sonra biz de sürece başlayacağız." ifadesini kullandı.

Hint basınına konuşan kaynaklar, azınlıklara yönelik saldırılarıyla bilinen aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal üyesi Manesar'ın, kefaletle serbest kalmasının muhtemel olduğunu öne sürdü. Kaynaklar, böyle bir durumda Racastan polisinin ise Manesar'ı çifte cinayet suçlamasıyla gözaltına alacağını söyledi.

Yerel basındaki haberlerde, Manesar olduğu iddia edilen bir kişinin, "sivil giyimli yetkililer" tarafından gözaltına alındığını gösteren bir videonun ortaya çıktığı belirtiliyor.

- MANESAR'IN KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OLAYLAR

Racastan Eyalet Polisi, şubatta yanmış bir arabada Nasir ve Junaid'in cesetlerine ulaşmıştı.

Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların videolarını paylaşmakla tanınan Manesar'ın, Nasir ve Junaid'i öldürdüğü öne sürülmüştü.

Manesar'ın, 31 Temmuz'da Nuh'ta dini bir mitinge katılacağını açıklamasının ardından bölgede şiddet olayları patlak vermişti. Nuh'ta toplumsal şiddet olaylarının başlamasından saatler sonra radikal Hindu gruplar, Gurugram ve Sohna gibi kasabalarda Müslümanlara ait dükkanlara, mülklere ve ibadet yerlerine saldırılar düzenlemişti.

İddialara göre, "Anjuman Jama" adlı camiye saldırı düzenleyen grup, camiyi ateşe vermiş ve o sırada içeride bulunan 22 yaşındaki imam Muhammed Saad'in ölümüne sebep olmuştu.

Şubatta 2 Müslüman'ın öldürülmesine ilişkin polis, Manesar'ı tutuklamak amacıyla evine gittiğini ancak adresinde bulunamadığını açıklamıştı.

28 yaşındaki Manesar'ın, olayların ardından ülke basınına röportajlar vermeye devam etmesi dikkati çekmişti.

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