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Dünya

2 pilot uçak havadayken uyuyakaldı

Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 16:42 - Güncelleme:
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Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.

The Aviation Herald'ın haberine göre, Boeing 737-800 model uçağın iki pilotunun da uyuyakalması nedeniyle uçak 25 dakika geç inmişti.

Pilotların otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandığı belirtilmişti.

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