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Dünya

2 Türk Kazakistan'da kahraman ilan edildi! Devlet madalyası verildi

Kazakistan'ın Almatı kentinde çok katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtaran Türk vatandaşları Şükrü Günay ile Halil Yerdelen'e, gösterdikleri cesaretten dolayı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle verilen devlet madalyaları takdim edildi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
2 Türk Kazakistan'da kahraman ilan edildi! Devlet madalyası verildi
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Almatı Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde Vali Yerbolat Dosayev, kentte 16 katlı bir apartmanda 1 Ağustos'ta çıkan yangında insanların hayatını kurtarmak için gösterdikleri cesaretten dolayı 6 kişiye Kazakistan'ın "Erliği için" madalyalarını takdim etti.

Devlet madalyasına layık görülenler arasında yangın sırasında vincin halatına tırmanarak en üst katta mahsur kalan bir anneyi 3 çocuğuyla kurtaran Türk vatandaşları Günay ile yangında mahsur kalanların yardımına koşan vinç operatörü Yerdelen bulunuyor.

Vali Dosayev, burada yaptığı konuşmada, söz konusu kişilerin cesareti olmasaydı yangın sonuçlarının daha ağır olabileceğini belirterek "Bu acı olay halkımızın çevresine ne kadar duyarlı, yardımsever olduğunu gösterdi. O gün itfaiyecilerimize yardıma koşan herkese tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, söz konusu yangında insanları kurtarmak için gösterdikleri cesaret ve bağlılıktan dolayı 2'si Türk vatandaşı olmak üzere, 6 kişinin devlet madalyasıyla ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirmişti.

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