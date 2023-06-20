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Dünya

20 Sudanlı asker Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sığındı

Sudan'da ordu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan kaçan 20 askerin, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) sığındığı bildirildi.

AA20 Haziran 2023 Salı 19:28 - Güncelleme:
20 Sudanlı asker Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sığındı
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OAC Vakaga Valisi Leonard Mbele, yaptığı açıklamada, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle 20 askerin sınırı geçerek Vakaga eyaletinin başkenti Birao'ya sığındığını söyledi.

Gelen yaralı askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Mbele, 19 askerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) gözetimi altında tutulduğunu kaydetti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

  • sudan
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