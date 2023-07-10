İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0904
  • EURO
    28,6578
  • ALTIN
    1615.16
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 200 düzensiz göçmeni taşıyan kayıp tekne bulundu
Dünya

200 düzensiz göçmeni taşıyan kayıp tekne bulundu

İspanya Sahil Güvenliği, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 3 tekneden birine ulaştı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
200 düzensiz göçmeni taşıyan kayıp tekne bulundu
ABONE OL

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın yaklaşık 15 gün önce, farklı zamanlarda Senegal'in güney kıyılarından yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kayıp olduğu uyarısından sonra İspanya Sahil Güvenliği harekete geçti.

İlk olarak bölgeye arama uçağı gönderen İspanyol ekibin, 200 düzensiz göçmeni taşıyan tekneyi Büyük Kanarya Adası'nın 132 kilometre kadar güneyinde bulduğu ve daha sonra buraya bir tekne yönlendirdiği bildirildi.

Sahil Güvenlik, 200 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6'sı kadın 86 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerin karaya ulaştırılmaları ve kayıp olan diğer iki tekneyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

  • Atlantik Okyanusu
  • düzensiz göçmen
  • tekne

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.