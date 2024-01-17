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Dünya

2023'te Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli sığınmacıların sayısı 3 kat artarak 190'a ulaştı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısının 2023'te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
2023'te Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli sığınmacıların sayısı 3 kat artarak 190'a ulaştı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun bir televizyon programına verdiği demeçte, geçen yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişilerin sayısına değindi.

Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore'ye ilticalarının arttığını belirten Moon, 2023'te Güney Kore'ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse 3 kat artarak yaklaşık 190'a ulaştığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Kovid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu.

Önceki yıllarda 3 bin civarında seyreden bu sayı, 2019'a gelindiğinde yaklaşık 1167'ye düşmüş, 2022'de ise 59 olarak kaydedilmişti.

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