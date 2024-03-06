İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7663
  • EURO
    34,682
  • ALTIN
    2189.08
  • BIST100
    8744.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2024 başkanlık yarışındaki Cumhuriyetçi aday adayı Haley ön seçimden çekildi
Dünya

2024 başkanlık yarışındaki Cumhuriyetçi aday adayı Haley ön seçimden çekildi

ABD 2024 başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini resmen duyurdu.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
2024 başkanlık yarışındaki Cumhuriyetçi aday adayı Haley ön seçimden çekildi
ABONE OL

Ön seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Cumhuriyetçi aday adayı Haley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimleri açık ara önde tamamlamasının ardından yarıştan çekilme kararını açıkladı.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.

Haley, dün 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" seçimlerinde yalnızca Vermont eyaletini alarak, geri kalan eyaletlerin tamamını rakibi Trump'a kaptırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.