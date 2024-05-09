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Dünya

21 Mayıs iddiası! Topluca Filistin'i tanıyacaklar

Avrupa Birliği ülkeleri İrlanda ve İspanya'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyabileceği öne sürüldü. Slovenya, Malta ve Norveç'in de tanımaya sıcak baktığı vurgulanıyor.

9 Mayıs 2024 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
21 Mayıs iddiası! Topluca Filistin'i tanıyacaklar
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Bazı AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edildi. İrlanda ve İspanya dahil bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanımayı değerlendirdikleri iddia edildi.

İrlanda Radyo Televizyonun haberine göre, Filistin devletinin tanınması hususunda İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta arasındaki temaslar yoğunlaştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin'in bir sözcüsü de görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor. Öte yandan Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

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