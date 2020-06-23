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Dünya

24 uluslararası STK'dan BM'ye Suudi Arabistan ve Myanmar çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütünün de aralarında olduğu 24 sivil toplum kuruluşu (STK), Birleşmiş Milletlere (BM), Suudi Arabistan ile Myanmar ordusunun, yeniden 'utanç listesine' eklenmesi çağrısı yaptı.

AA23 Haziran 2020 Salı 07:32 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 07:32
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24 insan hakları örgütü ve STK'dan yapılan ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Yemen'de çocukların ölümünden sorumlu tutulan Suudi Arabistan ile çocuk asker kullanan Myanmar ordusunu ''utanç listesi'' olarak da bilinen ''kara listeden'' çıkarmasından duyulan hayal kırıklığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın, geçen sene Yemen'de 222 çocuğun sakat kalmasından sorumlu olmasına, Myanmar ordusunun da 200'den fazla çocuğu asker olarak kullanmasına rağmen BM'nin utanç listesinden çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, Guterres'e, Suudi Arabistan ve Myanmar ordusunun yeniden ''utanç listesine'' eklenmesi çağrısı yapıldı.

BM, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde, çocuklara yönelik 25 binden fazla ihlali belgelediği raporunda, Suudi Arabistan ve Myanmar ordusunu ''utanç listesinden'' çıkarmıştı.

Raporda, ''Yemen'deki koalisyon, hava saldırıları, çocuk ölümleri ve sakatlanmalarındaki ciddi düşüşün ardından bu listeden çıkarılacak.'' ifadesine yer verilmişti.

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