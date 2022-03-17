240 göçmeni öldürdüğünü iddia etmişti... Çeçko evinde ölü bulundu!

AA 17 Mart 2022 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:29

Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gün içinde Çeçko'nun Minsk'te ikamet ettiği yerde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığı belirtildi.

Soruşturma ekibinin hemen olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, Çeçko'nun ölmüş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin Çeçko'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, "Belarus Soruşturma Komitesi, şiddete maruz kalarak ölüm dahil olayla ilgili tüm olasılıkları inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

- Polonya askerlerinin sınırda göçmen öldürdüğü iddiasını ortaya atmıştı

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de "Polonya'nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı" gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'a sığınmıştı. Çeçko, Polonya sınırında Polonya güvenlik güçlerinin geçen yılın yaz aylarından itibaren 240'tan fazla göçmeni öldürdüğünü, cesetleri de hazırlanmış toplu çukurlara toplu halde gömüldüğünü öne sürmüştü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri ise asker Çeçko'yu firar etmekle suçlamıştı.