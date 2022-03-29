İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8286
  • EURO
    16,3999
  • ALTIN
    912.064
  • BIST100
    2194.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 3 ülke Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın varlıklarına el koydu
Dünya

3 ülke Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın varlıklarına el koydu

Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un, Lübnan'da yaşanan kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı bir operasyon kapsamında 120 milyon avro değerindeki varlığa el koyduğu bildirildi.

AA29 Mart 2022 Salı 14:02 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 14:02
ABONE OL

Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa'daki beş mülkün yanı sıra birkaç banka hesabına el konulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Almanya'da 28 milyon avro değerinde üç mülkün yanı sıra 7 milyon avro değerinde diğer varlıklara el konuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 milyon avro değerinde iki mülk ile 2,2 milyon avronun bulunduğu bir banka hesabına el konulurken, Lüksemburg'da da yaklaşık 11 milyon avronun bulunduğu banka hesabı aynı operasyon kapsamında donduruldu.

Eurojust, 25 Mart'ta yapılan el koyma operasyonun 2002-2021 yılları arasında Lübnan'da 336 milyon dolardan fazla kamu fonunu zimmetine geçirdiğinden şüphelenilen beş kişiye yönelik olduğunu bildirdi.

Fransız basınına göre, beş şüpheli arasında Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ve aile üyeleri de yer alıyor.

Lübnan'da Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Selame'nin kardeşi Reca Selame ile onun Ukraynalı kız arkadaşı Anna Kozakova ve bazı şirketler de soruşturma kapsamına alınmıştı.

Selame soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu.

Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da, Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.

- SELAME HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry şirketinin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.