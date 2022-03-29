3 ülke Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın varlıklarına el koydu

Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa'daki beş mülkün yanı sıra birkaç banka hesabına el konulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Almanya'da 28 milyon avro değerinde üç mülkün yanı sıra 7 milyon avro değerinde diğer varlıklara el konuldu.



Fransa'nın başkenti Paris'te 16 milyon avro değerinde iki mülk ile 2,2 milyon avronun bulunduğu bir banka hesabına el konulurken, Lüksemburg'da da yaklaşık 11 milyon avronun bulunduğu banka hesabı aynı operasyon kapsamında donduruldu.

Eurojust, 25 Mart'ta yapılan el koyma operasyonun 2002-2021 yılları arasında Lübnan'da 336 milyon dolardan fazla kamu fonunu zimmetine geçirdiğinden şüphelenilen beş kişiye yönelik olduğunu bildirdi.

Fransız basınına göre, beş şüpheli arasında Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ve aile üyeleri de yer alıyor.

Lübnan'da Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Selame'nin kardeşi Reca Selame ile onun Ukraynalı kız arkadaşı Anna Kozakova ve bazı şirketler de soruşturma kapsamına alınmıştı.

Selame soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu.

Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da, Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.

- SELAME HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI



Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry şirketinin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.