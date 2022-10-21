3 ülkeden ''Eurovision'' kararı!

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'nin (AYB) ve BBC'nin yayımladığı, 37 ülkenin dahil olduğu katılımcı listesinde söz konusu üç ülkenin adı geçmedi.

Mayısta düzenlenecek 67. Eurovision yarışmasıyla ilgili üç ülkenin kararı, katılım kayıt ücretlerinin artışıyla açıklandı.

Her yıl Eurovision'da sahne almak isteyen ülkeler, katılım ücreti ödüyor. Ülkelere göre değişen bu ücretin brüt miktarı, 5 milyon sterlin olarak gösteriliyor. Ev sahipliği yapan ülke de bütçeye ayrı katkı sağlıyor.

Önceki yarışmayı kazanan Ukrayna'daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool'a devredildi.

BBC, etkinliğin organizasyonu için 8 ila 17 milyon sterlin harcamayı planladığını duyurdu.

Yeni katılım ücretlerinin artırılması ise yarışmaya geleneksel olarak büyük finansal katkı sağlayan Rusya'nın Eurovision'dan ekarte edilmesine bağlanıyor. Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş yüzünden Eurovision üyeliğinden çıkarılmıştı.

Eurovision Yarışması'na Bulgaristan'ın katılımından sorumlu Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT), yeni kararın gerekçeleriyle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

- "KATILIM KAYIT ÜCRETİNE GELEN ZAM NEDENİYLE KARAR VATANDAŞLARIMIZIN YARARINA OLACAK"

Makedon Radyo ve Televizyonundan (MRT) yapılan açıklamada, "Enerji krizi nedeniyle artan masraflar ve katılım kayıt ücretine gelen zam sebebiyle bu karar vatandaşlarımızın yararına olacak." ifadesine yer verildi.

Makedon heyetin, Liverpool'da yapacağı harcamadan tasarruf edileceği bildirildi.

Karadağ ulusal radyo ve televizyon operatörü RTCG'nin açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Yüklü kayıt ücretlerinin, Büyük Britanya'da ikamet masraflarının yanı sıra biz sponsorların ilgisizliğiyle de karşılaşmış bulunduk. Dolayısıyla maddi mevcudumuzu, uyguladığımız çeşitli planlanmış ulusal projelere yönlendireceğiz."