34 suçlamanın tümünü reddetti! Donald Trump hakim karşısında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifade veriyor.

Manhattan Savcısı, suçlamalara ilişkin iddianameyi Trump'ın yüzüne okuyor.

2024 seçimleri için de aday olan Donald Trump, suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

Mahkeme binasına girişte konuşan Trump dava hakkında "gerçeküstü" yorumunu yaptı.

Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tümünü reddetti.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alındı ve fotoğrafı çekildi.

Duruşmanın yapılacağı Manhattan'daki mahkeme binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bölgeye sadece avukatlar ve basın mensuplarının girişine izin verildi.