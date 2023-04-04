İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2309
  • EURO
    21,1009
  • ALTIN
    1249.45
  • BIST100
    4984.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 34 suçlamanın tümünü reddetti! Donald Trump hakim karşısında
Dünya

34 suçlamanın tümünü reddetti! Donald Trump hakim karşısında

Hakkında ceza davası açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıktı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

4 Nisan 2023 Salı 21:18 - Güncelleme:
34 suçlamanın tümünü reddetti! Donald Trump hakim karşısında
ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifade veriyor.

Manhattan Savcısı, suçlamalara ilişkin iddianameyi Trump'ın yüzüne okuyor.

2024 seçimleri için de aday olan Donald Trump, suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

Mahkeme binasına girişte konuşan Trump dava hakkında "gerçeküstü" yorumunu yaptı.

Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tümünü reddetti.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alındı ve fotoğrafı çekildi.

Duruşmanın yapılacağı Manhattan'daki mahkeme binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bölgeye sadece avukatlar ve basın mensuplarının girişine izin verildi.

  • Eski ABD Başkanı Donald Trump
  • Trump
  • sus payı davası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.