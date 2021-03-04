35 dolara satıldı! Şimdi paha biçilemiyor

04 Mart 2021 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:06

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir kişi bahçe satışından çiçek motifli bir kase aldı.

Kasenin durumundan şüphelenen alıcı önce seramik uzmanlarına fotoğraflarını gönderdi, ardından daha yakından incelemek için müzayede evine götürdü.

15. YÜZYILA AİT ÇIKTI

Uzmanlar kasenin 15. yüzyılda Çin'de hüküm süren Ming hanedanına ait olduğunu belirledi. O kaseden dünyada yalnızca 5 tane var.

Kaselerin ikisi Tayvan'da, ikisi Londra'da ve biri Tahran'da müzelerde bulunuyor.

500 BİN DOLARDAN SARIŞA ÇIKARILACAK

TRT Haber'in haberine göre, kasenin değeri tam olarak biçilemiyor ancak açık arttırmaya muhtemelen 500 bin dolar üzerinden çıkacak.

Kasenin yıllar önce Çin'den çıkıp ABD'de bir evin bahçesinde eski eşya satışına nasıl girdiği ise gizemini koruyor.