36 kişi ölmüştü... KyoAni saldırısının zanlısı hakim karşısına çıkacak

Kyoto Bölge Mahkemesi, kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun 4 yıl önce kundaklanmasının şüphelisi Aoba'nın yargı sürecini belirledi.

Hazırlanan iddianameye göre cinayet ve kundaklama dahil birçok suçlamadan eylülde mahkemeye çıkacak Aoba'nın, Ocak 2024 sonunda hüküm giymesi bekleniyor.

STÜDYO VE OLAY



Temmuz 2019'da meydana gelen olayda KyoAni çalışanı 36 kişi hayatını kaybetmiş ve 33 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda kendisi de yaralanan Aoba, Mayıs 2020'de tutuklanmadan önce tedavi görmüştü.

Aoba'nın, saldırıdan 3 gün önce Saitama'daki evinden Kyoto'ya gittiği, olay günü benzin dökerek stüdyoda kasten yangın çıkardığı ve saldırı sırasında olay yerinde görüldüğü kaydedilmişti.

Sorgusunda saldırıyı kabul ettiği belirtilen Aoba'nın, daha önce KyoAni stüdyosunun düzenlediği roman yarışmasına eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı" diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Uzun süren psikiyatrik değerlendirmeler sonrasında, Japon zanlının cezai ehliyeti olduğu kanaatine varıldı.

Japonya Ulusal Polis Ajansına göre, KyoAni saldırısı, can kaybı bakımından, ülkenin en büyük cinayet vakalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.