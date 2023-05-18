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Dünya

38,1 milyon dolara satıldı: Dünyanın en eski ve en eksiksizi

Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38,1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 07:13 - Güncelleme:
38,1 milyon dolara satıldı: Dünyanın en eski ve en eksiksizi
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Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38,1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu. Bin 100 yıllık bir el yazması olan ve "Codex Sassoon" olarak bilinen İncil'e en yüksek teklifi veren isim ABD'nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu. İncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı belirtilirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.

BEKLENENDEN UCUZA SATILDI

Sotheby's Müzayede Evi, fiyatın Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester el yazması için 1994'te ödenen 30,8 milyon doları aştığına dikkat çekerken, verilen rakam buna rağmen şubat ayında yapılan 50 milyon dolarlık tahmin ve 2021'de herhangi bir kitap veya belge için ödenen en yüksek rakam olan ve ABD Anayasasının ilk baskısı için verilen 43,2 milyon doların altında kaldı.

ADINI ESKİ SAHİBİNDEN ALIYOR

900'lü yıllarda yazılan Codex Sassoon, adını 1929'da kitabı satın alan ve 20. yüzyıl Yahudi ve İbrani el yazmalarının en önemli koleksiyonerlerinden olan David Solomon Sassoon'dan alıyor. Kitabın Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görmesi nedeniyle önem taşıdığı belirtiliyor. Codex Sassoon'un ayrıca İbranice İncil'in ciltli bir el yazması olan "Halep Codex" ve İbranice İncil'in en eski eksiksiz el yazmalarından biri olan "Leningrad Codex'ten" daha eski olduğu biliniyor.

  • Sotheby’s Müzayede Evi
  • İbranice İncil
  • incil

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