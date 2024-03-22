İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0492
  • EURO
    34,7041
  • ALTIN
    2239.88
  • BIST100
    9114.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 AB ülkesi ''doğru koşullar'' oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır
Dünya

4 AB ülkesi ''doğru koşullar'' oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 'doğru koşullar' oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

AA22 Mart 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
4 AB ülkesi ''doğru koşullar'' oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır
ABONE OL

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'dan yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, dört ülkenin liderleri, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi marjında Gazze ve Orta Doğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

Liderler, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kaldı.

Filistin'i tanımaya hazır olup olmadıklarını ele alan liderler, "doğru koşullar" sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman bu kararı almaya hazır oldukları konusunda fikir birliğine vardı.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.