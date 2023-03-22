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Dünya

4 yıl sonra Arjantin'den UNASUR kararı

Arjantin, 2019'da ayrıldığı Güney Amerika Uluslar Birliğine (UNASUR) yeniden dönüş yapacağını duyurdu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 07:20 - Güncelleme:
4 yıl sonra Arjantin'den UNASUR kararı
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bir önceki Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde UNASUR'dan ayrılan Arjantin'in birliğe geri döneceğini açıkladı.

Birliğe karşı hak ve yükümlülüklerini yerine getireceklerini belirten Fernandez, "Latin Amerika'da hepimiz aynı gemideyiz, birliğin inşasını daha fazla ertelememeliyiz, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak UNASUR'a yeniden canlılık kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Fernandez, Brezilya ve Arjantin'in içinde olduğu bir birliğin diğer tüm kardeş ülkeleri de harekete geçirerek, ilerlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Fernandez ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya eski Cumhurbaşkanı ve 2014-2017 UNASUR'ta genel sekreterlik görevini yürüten Ernesto Samper, Arjantin'in gruba yeniden dönmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Samper, Arjantin'in UNASUR'a tekrardan katılımıyla birliğin daha da güçleneceğini kaydetti.

UNASUR'a güncel olarak üye olan ülkeler Venezuela, Bolivya, Guyana, Surinam ve Peru'dan oluşuyor.

UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in teşvikiyle 2008'de ABD'nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.

UNASUR'da yer alan 6 ülke, bloğa kimin liderlik edeceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 21 Nisan 2018'de üyeliklerini askıya almıştı.

Bolivya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru, genel sekreter seçimindeki görüş ayrılıkları üzerine o dönem UNASUR'dan geçici olarak ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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