4x4’lük rekor

Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas, 2017 yılında meme kanseri teşhisi konduğunda önünle zorlu bir mücadelenin olduğunu biliyordu. Ancak umudunu kaybetmedi ve ‘deniz dalgalı ama aşılması zor değil’ motivasyonuyla kanseri yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşur kavuşmaz yüzme antrenmanlarına geri dönen genç kadın, gözünü daha önce 3 kez geçtiği Manş Denizi’ne çevirdi.

ROTA 81 KM UZADI

İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni 2007, 2012 ve 2016’da hiç durmadan yüzerek geçen 37 yaşındaki Thomas yeni rekor denemesi için pazar sabahı İngiltere’nin Dover kasabasından denize açıldı. Yaklaşık 128 kilometre olarak hesaplanan rota, güçlü akıntı nedeniyle 209 kilometreye çıktı. Ancak genç kadın yılmadı ve yeni hayatına doğru attığı kulaçları onu karaya ulaştırdı.

Rekor denemesi dün sabah Fransa kıyılarında sonlandı. Thomas tek kişilik yüzme maratonunu 54 saat 10 dakikada tamamlayarak Manş Denizi’ni 4 kez üst üste durmadan geçen ilk kadın sporcu unvanına sahip oldu. Genç kadın, rekorunu kanserden kurtulan herkese adadığını söyledi.