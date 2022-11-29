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Dünya

5 ülkeden ABD'ye 'seyahat' uyarısı

ABD'de salgından bu yana her yıl 600'den fazla silahlı saldırı yaşandığı ortaya çıktı. Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya ve Japonya, ABD'ye seyahat planlayan vatandaşlarını silahlı saldırı konusunda uyardı.

TRT Haber29 Kasım 2022 Salı 01:56 - Güncelleme:
5 ülkeden ABD'ye 'seyahat' uyarısı
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Silahlı Şiddet Arşivi isimli kuruluş, ABD'de 4 ve daha fazla kişinin vurulduğu silahlı saldırılarla ilgili bir istatistik yayımladı.

Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya ve Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat planlayan vatandaşlarını uyardı:

"Terör tehdidi sebebiyle tedbiri artırın", "ABD'deki ana güvenlik kaygılarının başında silahlı suçlar geliyor", "Toplu silahlı saldırılar yaşanıyor, yanlış zamanda yanlış yerde olabilirsiniz."

YILDA YAKLAŞIK 600 SİLAHLI SALDIRI

Buna göre, 2020'den bu yana ABD'de her yıl 600 civarında toplu silahlı saldırı gerçekleşti.

Bu vahim tablo karşısında batılı ülkeler, ABD'ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajları yayımladı.

CNN, ABD'nin turizm trafiğinde etkili olan Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın vatandaşları için yaptıkları uyarıları derledi.

"YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE OLABİLİRSİNİZ"

Avusturalya hükümeti, ABD'yi ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlarını,

"bu ülkede şiddet içeren suçların, Avustralya'dan daha yaygın olduğu" şeklinde uyardı.

Kanada hükümeti,"yanlış zamanda yanlış yerde olabilirsiniz" uyarısı yaparken, Japonya ve Almanya silahlı suçların artışına dikkati çekti. Yeni Zelanda ise ABD'ye seyahat uyarı seviyesini 2'ye yükselterek "terör tehdidi sebebiyle tedbiri artırın" uyarısında bulundu.

Son olarak Virginia Chesapeake kentinde bir süpermarkette düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, Başkan Biden ve eski başkan Obama gerekli adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

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