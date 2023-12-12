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Dünya

540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfi! Bin 500 feet derinlikte buldular

ABD Enerji Bakanlığı(DOE) 540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu. Pasifik Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Michael Cohen, 540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfi için ilginç ifadeler kullanarak yaşadıklarını anlattı.

Star Gazetesi12 Aralık 2023 Salı 16:38 - Güncelleme:
540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfi! Bin 500 feet derinlikte buldular
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Pasifik Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Michael Cohen, Güney Kaliforniya'daki Salton Denizi'nin altında keşfedilen ve beyaz altın olarak bilinen lityum keşfi hakkında açıklamada bulundu. Michael Cohen, keşfin deniz tabanının bin 500 feet altındaki derinlikte keşfedildiğini ve rezervin devasa boyutta olduğunu bildirdi.

540 MİLYAR DOLARLIK 'BEYAZ ALTIN' KEŞFİ

Keşfe yönelik pişmanlığını anlatan Cohen, "Deniz altı ABD ve dünyanın geri kalanı için yeni anlamlara gelebilir. Fen derslerinden nefret ettim ve 16 yaşımdayken elimden geldiğince hızla bıraktım; ne yazık ki, bunun beni 540 milyar dolarlık "beyaz altın"la karşı karşıya getireceğini bilseydim; benimkinde belki biraz daha uzun süre çabalayabilirdim; geriye dönüp bakmak harika bir şey." dedi.

Cohen'in kendi bahsettiği konuya karşı, Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından finanse edilen bir araştırmaya katılan bir araştırmacı ekibi, Güney Kaliforniya'daki Salton Denizi'nin altında bulunan lityum rezervuarını araştırdı.

ŞAŞIRTICI MİKTARDA LİTYUMUN

Altında bir lityum rezervuarı olduğu bilinen Salton Denizi'nin çalışma başlatıldı. Çalışma rezervin ne kadar 'beyaz altının' olduğunu belirlemek amacıyla başlatıldı. Karbon ölçümlerine göre, tabanın altında "yumuşak, gümüşi beyaz görünümü" beyaz altın olarak bilinen lityumun bulunduğu bildirildi.

Karbon Kredileri adlı web sitesinde yer alan açıklamasında ise, "Lityum, şarj edilebilir pillerin üretiminde kullanılan temel metaldir. Yalnızca elektrikli araçlar için değil, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi diğer birçok cihaz için de geçerlidir. EV otomobil üreticileri, hafif olmaları ve hızla şarj edilebilmeleri nedeniyle lityum iyon pilleri tercih ediyor." ifadeleri kullanıldı.

BİLİM İNANLARI DOĞRULADI

Bilim insanlarından oluşan ekip, gölün altını kazarak şaşırtıcı miktarda dört milyon ton lityum bulunduğunu doğruladı. Ve bunun 18 milyon tona kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

LA Times İklim Muhabiri Sammy Roth, Indy 100'ün aktardığına göre KJZZ Radio'ya şunları söyledi: "Orada 382 milyon elektrikli araca pil sağlamaya yetecek kadar lityum bulunduğunu buldular, bu da dünyadaki araçlardan çok daha fazla bir rakam." Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yol. Yani eğer tüm bu lityumu alabilirsek bu çok büyük bir şey olur.'

Riverside'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Jeokimya Profesörü Michael MKibben de şunu açıkladı: "Bu, dünyadaki en büyük lityum tuzlu su yataklarından biridir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni lityum konusunda tamamen kendi kendine yeterli hale getirebilir ve Çin üzerinden ithalatını durdurabilir. Lityum rezervuarı, dünya yüzeyinin yaklaşık 1.500 feet altında yer alıyor ve onu geri almak için yapılacak sondaj, çevredeki sakinlerin de büyük ölçüde güvendiği Colorado Nehri'nden büyük bir su kaynağı gerektirecek."

Star Gazetesi

  • lityum
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