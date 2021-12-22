AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:08 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:08

İngiltere'nin başkenti Londra'da, EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Başkentteki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde toplanan Kıbrıslı Türkler, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği "Kanlı Noel" katliamının 58'inci yıl dönümünde saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını sergiledi. Şehitlerin fotoğraflarına bakarak dua eden yakınları, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.

- "BU, BİZ KIBRISLI TÜRKLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ACIDIR"

İngiltere'deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği binası önünde şehitleri anmak için toplandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntü içerisindeyiz. Bu dönemde bütün Hristiyanların kutlamış olduğu Christmas'ta biz hüzünle şehitlerimizi anıyoruz ki bu çok üzücüdür, bilhassa ailelerine. Bugün halen cesetleri bulunmayan vatandaşlarımızın bu şekilde katledilmesi, kanlı Noel olarak anılmaktadır. Tarihte böyle kayıtlıdır, böyle geçiyor. Bu, biz Kıbrıslı Türkler için çok büyük bir acıdır. Bunu tekraren böyle her 21 Aralık'ta yaşamak da toplumumuza çok büyük bir hüzün vermektedir."

Osman, şehitlerin sayesinde Kıbrıslı Türklerin bugün topraklarında huzur içinde yaşadığını dile getirdi.

- "HALEN DAHA ONUN BEDENİNİ BULAMADIK, CESEDİNİ GÖMEMEDİK"

Kanlı Noel katliamı şehitlerinden Cahit Lütfüoğlu'nun akrabası Azize Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lütfüoğlu'nun 1 Ocak 1964'te şehit olduğunu anımsatarak "Bugüne kadar halen daha onun bedenini bulamadık, cesedini gömemedik." dedi.

Şehit Lütfüoğlu'nun o dönem eski Erenköy'de yer alan köyünü koruduğunu anlatan Solmaz, Kıbrıslı Rum askerlerin köye giden yolu kapattığını, gıda ve ilaç girmesine engel olduğunu ifade etti. Solmaz, "Yiyecekleri yoktu. Kendisi o riski alarak ailesine bir şeyler almak için köyden çıktı ama hiç geri dönmedi. Onun geri gelmesine izin vermediler. Bugüne kadar cesedi bulunmadı. Onu bugün anıyoruz." dedi.

Törenin ardından Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Osman, hazırladıkları bir mektubu Rum Kesimi Yüksek Komiserliğine bıraktı. Ayşe Osman, mektupta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) kendi halkına ve dünyaya Kıbrıs meselesi hakkında gerçeği söylemeye davet ettiğini belirtti.

- "KANLI NOEL" KATLİAMININ ÜZERİNDEN 58 YIL GEÇTİ

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 58 yıl geçti. Saldırılarda 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılırken bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı olmuştu.

Kıbrıs'ta Rumların gerçekleştirdiği "Kanlı Noel" katliamının üzerinden 58 yıl geçti

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