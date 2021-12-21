AA 21 Aralık 2021 Salı 07:13 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 07:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığında Destici ve beraberindeki heyeti kabulünde, BBP heyetini KKTC'de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kıbrıs meselesinin her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu ve Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında bulunduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kopmaz bağlarıyla ana vatan Türkiye'ye her zaman güvendiğine işaret ederek, ulusal mücadelelerinde Rum-Yunan ikilisinin yaptığı insanlık dışı zulme ve katliamlara karşı büyük fedakarlıklar yapıldığını ve şehitler verildiğini ifade etti.

103 köyden çıkarılan Kıbrıs Türklerinin yıllarca gettolarda yaşamaya mahkum edildiğini vurgulayan Tatar, "Direndik çünkü Mehmetçiğin, Türkiye'nin geleceğini biliyorduk." dedi.

Şehitler Haftası'nda şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere şükranlarını sundukların belirten Tatar, "Bu topraklarda var olmak için verdiğimiz mücadelemizin sürdüğünü dünyaya haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle ancak bir antlaşmanın sağlanabileceğini öngören siyasete işaret ederek, çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapı ve Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi altında Türk askerinin Ada'dan çekilmesini öngören federasyon oyununa asla gelmeyeceklerini kaydetti.

- "İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ"

BBP Genel Başkanı Destici ise 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC'de bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar'a hem KKTC'de yaşayan halkın hem Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten güvenli ve müreffeh bir yaşam sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarından dolayı şükranlarını sunan Destici, "Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğumuz gibi iki devlet, tek milletiz." dedi.

Destici, bu şuurun çok daha üst düzeye taşındığını görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KIBRIS'TA RUMLARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ "KANLI NOEL" KATLİAMININ ÜZERİNDEN 58 YIL GEÇTİ

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın üzerinden 58 yıl geçti.

Fotoğrafta saldırılarda yakınlarını kaybeden Kıbrıslı bir kadın görülüyor.

Saldırılar sırasında Rumlar tarafından birçok ev, işyeri ve kamu binası tahrip edildi.

Rumların katliamlarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Ada'ya Barış Gücü gönderme kararı aldı. Bugün Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılan, dönemin Cumhurbaşkanlığı Muavinliği önünde BM askerleri görülüyor.

EOKA'cı militanlar ilk büyük katliamını, Lefkoşa'da bulunan Ayvasıl köyündeki Kıbrıs Türklerine karşı 23 Aralık 1963'te gerçekleştirdi. Bu köyde daha sonra toplu mezara ulaşıldı.