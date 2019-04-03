Nijeryalı zenginlerin, Londra'ya pizza siparişi verdiği ortaya çıktı

Nijeryalı zenginlerin, yaklaşık 6 bin 500 kilometre mesafedeki İngiltere’nin başkenti Londra’dan verdikleri pizza siparişlerini, British Havayolları aracılığıyla ertesi gün sabah teslim aldıkları ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren Nijerya Tarım Bakanı Audu Ogbeh, “Nijeryalıların cep telefonları aracılığıyla Londra’dan pizza siparişi verdiklerini” söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

“AKŞAM SİPARİŞ VERİYORLAR, SABAH HAVAALANINDAN ALIYORLAR”

Hazır gıda ithalatının yerel ekonomiye büyük hasar verdiğini anlatan Bakan Ogbeh, “Akşam saatlerinde Londra’dan pizza siparişi veriyorlar, sabah gidip havalimanından teslim alıyorlar. Bu son derece sinir bozucu bir durum.” diye konuştu.