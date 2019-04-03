12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5956
  • 6,2808
  • 232.281
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijeryalı zenginlerin, Londra'ya pizza siparişi verdiği ortaya çıktı

Nijeryalıların, 6 bin 500 kilometre ötedeki İngiltere’den verdikleri British Havayolları aracılığıyla getirilen pizza siparişlerini, ertesi sabah teslim aldıkları ortaya çıktı. Durumu gündeme taşıyan Nijerya Tarım Bakanı Ogbeh, “Akşam saatlerinde Londra’dan pizza siparişi veriyorlar, sabah gidip havalimanından teslim alıyorlar.” sözlerini kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Nijeryalı zenginlerin, yaklaşık 6 bin 500 kilometre mesafedeki İngiltere’nin başkenti Londra’dan verdikleri pizza siparişlerini, British Havayolları aracılığıyla ertesi gün sabah teslim aldıkları ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren Nijerya Tarım Bakanı Audu Ogbeh, “Nijeryalıların cep telefonları aracılığıyla Londra’dan pizza siparişi verdiklerini” söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

“AKŞAM SİPARİŞ VERİYORLAR, SABAH HAVAALANINDAN ALIYORLAR”

Hazır gıda ithalatının yerel ekonomiye büyük hasar verdiğini anlatan Bakan Ogbeh, “Akşam saatlerinde Londra’dan pizza siparişi veriyorlar, sabah gidip havalimanından teslim alıyorlar. Bu son derece sinir bozucu bir durum.” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin itiraz ettiği ilçede AK Parti farkı açtı

CHP'nin itiraz ettiği ilçede AK Parti farkı açtı

Saadet'ten AK Parti'ye kaybettirme stratejisi

Saadet'ten AK Parti'ye kaybettirme stratejisi

İP teker teker çözülüyor

İP teker teker çözülüyor

Bin 562 geçersiz oy yeniden sayıldı, işte sonuçlar

Bin 562 geçersiz oy yeniden sayıldı, işte sonuçlar

17 bin 410 oy iki aşamada gasp edilmiş

17 bin 410 oy iki aşamada gasp edilmiş

Emekli maaşına ek 2 bin TL bayram ikramiyesi

Emekli maaşına ek 2 bin TL bayram ikramiyesi

İran ABD'yi yalanladı

İran ABD'yi yalanladı

ABD’den Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

ABD’den Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kısa listesine giren fotoğraflar

2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kısa listesine giren fotoğraflar

Temmuz ayında emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

Temmuz ayında emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA