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Dünya

65 kişiyi taşıyan feribot battı: Can kaybı 12'ye yükseldi

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında, 65 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
65 kişiyi taşıyan feribot battı: Can kaybı 12'ye yükseldi
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Endonezya'da feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Antara ajansının haberine göre, 2 Temmuz'da Java Adası'nın doğusundan Bali'ye ilerlediği sırada ada açıklarında batan feribota yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 12 kişilik mürettebat dahil toplam 65 kişinin bulunduğu feribotun batması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti.

Kazanın ardından 30 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının su altı kameralarıyla devam ettiğini ifade etti.

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