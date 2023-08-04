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Dünya

7 Afrika ülkesi ve Putin birleşti! Ortak bildiri yayımladılar

Sona eren Tahıl Koridoru Anlaşmasının yankıları sürerken Ukrayna'ya yönelik barış misyonunda yer alan yedi Afrika ülkesi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir karar aldı. Rus tahıl ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Putin ve 7 Afrika ülkesi konu hakkında ortak bildirisini yayımladı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 12:44 - Güncelleme:
7 Afrika ülkesi ve Putin birleşti! Ortak bildiri yayımladılar
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Ukrayna'ya yönelik barış misyonunda yer alan yedi Afrika ülkesi ile Rusya, Rus tahıl ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yedi ülkeden oluşan Afrika barış misyonu liderlerinin ortak bildirisini yayımladı.

Liderler arasında 17 Haziran'da yapılan ilk görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki tutuklu değişiminin yanı sıra, çocuk hakları konularında ilerleme sağlandığı belirtilen bildiride, insani konulara ilişkin tarafların çaba göstermeye devam edecekleri vurgulandı.

Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına yönelik çağrıda bulunulan bildiride, "Liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekterliğinin 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul ettiği Karadeniz Girişimi'nin tümüyle uygulanmasının devamının sağlanması için Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Avrupa Birliği'ndeki bazı limanlarda çıkışı engellenen 200 bin ton Rus gübresinin de Afrika'ya bedelsiz bir şekilde sevk edilebilmesi için BM'nin gerekli adımları atması gerektiği vurgulanırken, "Liderler, barışa giden yolu açmak için Afrika barış girişimi konusunda görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştılar." denildi.

St. Petersburg'ta 28 Temmuz'da yapılan görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Putin ile Güney Afrika, Kongo, Mısır, Senegal, Uganda liderleri, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Zambiya Dışişleri Bakanı katılmıştı.

Söz konusu bildiri de bu görüşmelerde kabul edilmişti.

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