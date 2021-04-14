14 Nisan 2021 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:10

Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Kraliçe ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi. Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne bağlı üst düzey görevlilerinden biri olan ve Lord Chamberlain sıfatıyla görev yapan Earl Peel'in emekliliği için Windsor Kalesi'nde dün düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.

İsmi açıklanmayan bir kraliyet yetkilisi, Kraliyet Ailesi'nin "koşullara uygun görevler üstlenmeye" devam edeceklerini söyledi. Öte yandan, 14 yıldan fazla süredir Lord Chamberlain olarak görev yapan Earl Peel, geçtiğimiz yıl emekli olacağını açıklamıştı.

Elizabeth-Philip çiftinin ikinci oğulları Prens Andrew, Prens Philip'in ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in hayatında büyük bir boşluk oluşturduğunu söylediğini aktardı. Prens Andrew, "İngiltere halkı büyükbabasını kaybetti ve Kraliyet Ailesi, vefatın ardından büyük bir kayıp hissediyor" dedi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, 73 yıldır evliydi.

İKİ KARDEŞİN BARIŞMASI İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

İngiltere Kraliyet'inden kısıtlı yanıtlar verilirken, Prens ve Markle'ın açıklamaları gündemden düşmedi. Ancak Kraliçe 2. Elizebeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesiyle, yeni ihtimaller de gündeme gelmeye başladı. Meghan Markle hamile olduğu gerekçesiyle cenazeye katılmayacağını açıklarken, tüm haklarından feragat eden Prens Harry, İngiltere'ye cenazeye katılmak üzere ulaştı.

Global Haber'in haberine göre, çeşitli ihtimaller ortaya atılmaya devam edilirken, röportajda da söylendiği üzere 1.5 yıldır görüşmeyen, dedelerinin ölümünün Prens William ve Prens Harry'nin ilişkilerini yeniden düzeltmek için bir fırsat olabileceği düşünülüyor.

CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN'DA DÜZENLENECEK

Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te yapılacağı belirtildi. Törenin, Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 kişiyle sınırlı tutulacağı ve Philip'in yaşamını yitirdiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenleneceği ifade edildi.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00'e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan'da duyurulacak.