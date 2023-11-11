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Dünya

750'den fazla gazeteciden kınama mektubu

Onlarca medya kuruluşundan 750'nin üzerinde gazeteci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve Batı medyasının konuyu anlatımını eleştiren açık mektup yayımladı. İnternet sitesinden yayımlanan mektupta, medya kuruluşlarının 'Filistinlilerin etnik temizlik ile ortadan kaldırılmasını haklı göstermekten' sorumlu olduğu vurgulandı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
750'den fazla gazeteciden kınama mektubu
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Batılı medya kuruluşlarından 750'nin üzerinde gazeteci, açık mektupta tüm meslektaşlarına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan haberlerin, uluslararası insan hakları kurumlarının kullandığı "apartheid, etnik temizlik, soykırım" tanımları ile yazılması çağrısı yaptı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den 1 Kasım'a kadar 38 gazetecinin Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtilen mektupta, İsrail'in saldırılarının 1992'den bugüne en fazla gazetecinin öldürüldüğü çatışma olduğunun altı çizildi.

Açık mektup, https://www.protect-journalists.com/ internet sitesinde yayımlandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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