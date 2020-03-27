İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,448
  • EURO
    7,1609
  • ALTIN
    335.974
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 8 ülkeden Kovid-19'la mücadele için yaptırımların kaldırılması çağrısı
Dünya

8 ülkeden Kovid-19'la mücadele için yaptırımların kaldırılması çağrısı

İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

AA27 Mart 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:30
ABONE OL

Yaptırım altında olan söz konusu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etmesini istedi.

Koronavirüs salgınıyla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için ABD ve Avrupa Birliği ile BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına maruz kalan ülkelere yönelik 'yasa dışı, cebri ve keyfi ekonomik baskıların' kaldırılması gerektiği belirtilen mektupta, küresel salgının 'siyasileştirilmemesi' gerektiği ifade edildi.

Hiçbir ülkenin yaptırımlar yüzünden sağlık sisteminin çökmesine müsaade edilmemesi gerektiği vurgulanan mektupta, yaptırımlar devam ettiği sürece salgınla etkin mücadelenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.