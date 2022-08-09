8 yıl aranın ardından Mısır'dan Trablus'a uçak seferleri başladı

Libya merkezli "Marsad" gazetesinin sosyal medya hesabından yayımlanan haberde, Mitiga Havalimanı Müdürü Lütfü Tabib'in açıklamalarına yer verildi.

Tabib, EgyptAir'in Kahire-Trablus arasında ilk olarak haftada 3 uçuş gerçekleştireceğini ve şirketin Mısır'ın diğer şehirlerinden de Trablus'a uçuşlara başlayabileceğini belirtti.

Havalimanı Müdürü ayrıca bugün gelen uçağın Trablus'tan Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki turistik kenti Şarm eş-Şeyh'e yolcu taşıyacağını vurguladı.

EgyptAir, 18 Nisan'da da 11 yıl sonra Kahire'den Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ilk seferini gerçekleştirmişti.



Mısır hava yolu şirketi, 2011'de Libya'da başlayan istikrarsızlık ve çatışmaların ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını durdurma kararı almıştı.