88 yaşındaki emekli kadın, evini yanlışlıkla basan polislere kahve ikram etti

The Local'in haberine göre, Almanya'nın batısındaki Lüdenscheid kentinde ağır silahlı polisler, 88 yaşındaki Helga Mackenbach'ın giriş kapısını kırarak evin içine sersemletici el bombası attı ve eve girmek için giriş kapısı dışında ikinci kat balkonunu kullandı. Polisler, gürültüden uyanan yaşlı kadını koridorda görünce çok şaşırdı.

Mackenbach, polise kahve ve Noel kurabiyelerini ikram etti.

Polisler, gazetecilere açıklamada, kadının tüm bu olay boyunca "takdire şayan dayanıklılık" ve "nispeten soğukkanlılık" koruduğunu söyledi.

Polisler, kahveleri içtikten sonra görevlerine geri dönerek hatayı düzeltti. Aradıkları suçlu, iki ev ötede yaşıyordu ve aynı gece başarılı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Polis ofisinden yapılan açıklamada, Mackenbach'ın evine verilen zararın henüz hesaplanmadığı ama tamamen karşılanacağı kaydedildi. Hatanın sebebi henüz bilinmiyor.

(Sputnik)