9 Mayıs planı! Rusça tabelaları asmaya başladılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Mariupol kentinde Rus ablukası altındaki Ukrayna askerleri ve sivillerin kaderi merak konusu olmayı sürdürüyor.

Ukrayna'nın kritik öneme sahip Mariupol kentinde bulunan "Azovstal" fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin direndiği ve teslim olmayı reddettiği bildiriliyor. Rusların tesise yönelik saldırıları sürerken, kentten ve tesisten toplamda 500'ü aşkın sivilin, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki operasyonla tahliye edildiği belirtiliyor. Fabrikada tahminen 200 civarında sivilin yer altı sığınaklarında, yanlarında çok az miktarda yiyecek ve suyla mahsur durumda olduğu bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak "karmaşık bir operasyon" gerçekleştirdiklerini, ülkenin "tüm sivilleri ve askerleri kurtarmak için" gereken her şeyi yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Mariupol'daki savaş bölgesini "cehennem manzaraları" olarak nitelendirdi. Guterres insanları buradan çıkarmak için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

PUTİN ISRARCI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak Ukraynalı askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etti. Fabrikadaki Ukrayna askerleriyse ateşkes kararına rağmen Rusya saldırılarının devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte 9 Mayıs tarihi de yaklaşıyor. Rusya'nın, her yıl 2. Dünya Savaşı zaferini kutladığı 9 Mayıs'ta, Putin'in, Ukrayna savaşındaki büyük kazanımlarını duyurması bekleniyordu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı açıklamada, Mariupol'de 9 Mayıs töreni düzenlenip düzenlenmeyeceğinin belli olmadığını ancak "orada da Zafer Günü kutlamaları yapılacak zamanın geleceğini" söyledi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Rusya, Moskova'daki hazırlıklarına ise devam ediyor. Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi.

Rusya tarafından geleneksel olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. 9 Mayıs'ta Putin'in Rus halkına göstermelik bir "zafer" istediği konuşuluyor. Milliyet'in haberine göre, büyük bölümü Rus bombardımanında yıkılan Mariupol'e Zafer Günü kutlamaları için Kremlin'den yetkililer ve Putin'in propaganda sorumluları gitti. Şehirde bina enkazlarının temizlendiği, Rusya yanlısı heykellerin inşasına başlandığı ve Ukraynaca tabelaların sökülüp Rusça tabelalarla değiştirildiği ifade ediliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rusya'nın planlarına göre Mariupol 'kutlamanın' merkezi olacak. Bu sebeple şehrin sokakları hızlı bir şekilde moloz, cesetler ve patlamamış bombalardan temizleniyor" denildi.

4 MİLYON RUS ÜLKEYİ TERK ETTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde 3.8 milyon Rus ülkesini terk etti. Raporda, bu kişilerin iş, ticaret, turizm ve özel nedenlerle ülkeden ayrıldığı belirtilirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 24 Şubat itibariyle, eski Sovyet cumhuriyetlerine göç eden Rusların sayısında ani artış yaşandığı da kaydedildi. Rusların ülkeyi terk etme sebepleri arasında Ukrayna savaşına karşı olmalarının yanında, sıkıyönetim ve askerlik için seferberlik getirileceği söylentilerinin etkili olduğu yorumları yapılıyor.

PUTİN FÜZE YETİŞTİREMİYOR!

Ukrayna saldırılarına devam eden Rusya'nın füzelerinin bitme aşamasında olduğu ve güçlerini beslemek için bir "lojistik savaş" yürüttüğü öne sürüldü. İngiltere Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral Sir Tony Radakin, Rus kuvvetlerinin füzeleri ve diğer silahları kullanma hızının, Putin'in onları tedarik etmek için bir "lojistik savaşına" girdiği anlamına geldiğini söyledi. Amiral Radakin, Rus kuvvetlerinin yüzde 25'inin ya öldürülerek ya da tabur taktik gruplarına verilen hasar yoluyla, etkin bir şekilde ortadan kaldırıldığını da aktardı. Radakin, Putin'in Donbas'ta Rus halkına zafer ilan etmek için "büyük baskı altında" olduğunu aktarırken, bunu başarmanın oldukça zor olduğuna da değindi.