9 NATO ülkesi Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadığını açıkladı

Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya ve Romanya'dan oluşan 9 NATO ülkesinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını tanımadıklarını duyurdu. Ortak bildiri yayınlayan liderler, NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yapılan yardımların artırılması çağrısında da bulundu.

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bildiride, "Biz Orta ve Doğu Avrupa devlet başkanları, savaş sırasında Kiev'i ziyaret eden ve Rus saldırganlığının etkilerine kendi gözleriyle tanık olan ülkeler olarak, Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi karşısında sessiz kalamayız. Bu nedenle bir bildiri yayınlıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz. Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimini tanımıyoruz ve asla tanımayacağız" ifadeleri kullanıldı. Liderler ayrıca Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine ilişkin 2008 Bükreş NATO Zirvesi kararının arkasında olduklarını da belirtti.

NATO ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR



Yayınlanan bildiride NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yapılan yardımların arttırılması çağrısında da bulunularak, "Rusya'nın işgaline karşı savunmasında Ukrayna'yı destekliyoruz. Rusya'dan işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz ve tüm müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaya davet ediyoruz. Saldırganlık suçları işleyen herkes hesap vermeli ve adalete teslim edilmelidir" denildi.

Caputova tarafından imzalanan ve yayınlanan bildiriyi Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Stevo Pendarovski, Karadağ Devlet Başkanı Milo Cukanoviç, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis de imzaladı.