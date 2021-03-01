İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3313
  • EURO
    8,8317
  • ALTIN
    412.22
  • BIST100
    1500.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 9 yaşındaki çocuk 'şeytan çıkarma' ayininde öldürüldü
Dünya

9 yaşındaki çocuk 'şeytan çıkarma' ayininde öldürüldü

Sri Lanka'da 'şeytan çıkarma' ayini sırasında 9 yaşındaki kız çocuğu dövülerek öldürüldü.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:19
ABONE OL

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Colombo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Delgoda kasabasında düzenlenen "şeytan çıkarma" ayininde bir kız çocuğu öldürüldü.

Kötü ruhları kovacağı inancıyla yapılan ritüel sırasında defalarca dövülen 9 yaşındaki kızın annesi ve şeytan çıkardığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Ajith Rohana, şüpheli annenin "kızının bir iblis tarafından ele geçirildiğine" inandığını ve küçük çocuğu şeytan çıkardığı ileri sürülen bir büyücünün evine götürdüğünü söyledi.

Sözcü Rohana, büyücünün 9 yaşındaki kıza önce yağ sürdüğünü ardından sopayla defalarca vurduğunu aktararak, bilincini kaybeden kızın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Rohana, halkı bu tür olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.