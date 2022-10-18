97 yaşındaki eski başbakan Mahathir: Talep olursa yeniden başbakanlık yaparım

Eski Başbakan Mahathir, yaptığı açıklamada, kasım ayında düzenlenmesi planlanan 15. genel seçimlerin ardından talep oluşması halinde üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Başbakan olarak yeniden atanmasına "gerek kalmayacağını" umduğunu belirten Mahathir, dahil olduğu seçim ittifakının ve halkın tekrar istemesi halinde bu görevi kabul edebileceğini ifade etti.

Mahathir, yaşlı olduğunu ancak hareket edebildiği ve konuşabildiği sürece söz konusu görevi yerine getireceğini ifade ederek "Hala çalışabilirim ve bir istek olursa nasıl geri çevirebilirim?" dedi.

Malezya'da hükümeti kurma görevi siyasi parti ya da koalisyon liderlerine kral tarafından veriliyor. Daha az oy alan siyasi parti liderlerinin de başbakanlık için görevlendirilme ihtimali bulunuyor.

- MAHATHİR DÖNEMİ

Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.

Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak, fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü.

97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.