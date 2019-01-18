AB: ABD ile geleneksel serbest ticaret anlaşması istemiyoruz

Malmström, daha önce, AB´nin ABD ile görüşmelerinde, iki taraftan hem tüketicilerin hem de işletmelerin menfaatı için, arabalara uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasını önermişti.

Malmström, ABD´nin otomobil tarifeleriyle ilgili resmi çizgisi hakkında henüz bir karara varmadığını ve hükümetin kapalı olmasının süreci geciktirebileceğini belirtti.

Malmström, AB 'nin ABD´yi "haksız" çelik tarifelerinden vazgeçmeye ikna etmeyi umduğunu, ancak iki tarafın henüz bu konuda bir adım atmadığını söyledi.