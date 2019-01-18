AB: ABD ile geleneksel serbest ticaret anlaşması istemiyoruz
Ticaretten Sorumlu Avrupa Komiseri Cecilia Mamlström, Avrupa Birliği´nin (AB) ABD ile geleneksel ve gerçek anlamda bir serbest ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadıklarını, 'limitli' bir ticaret anlşaması yapmak istediklerini söyledi.
- DHA
Malmström, daha önce, AB´nin ABD ile görüşmelerinde, iki taraftan hem tüketicilerin hem de işletmelerin menfaatı için, arabalara uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasını önermişti.
Malmström, ABD´nin otomobil tarifeleriyle ilgili resmi çizgisi hakkında henüz bir karara varmadığını ve hükümetin kapalı olmasının süreci geciktirebileceğini belirtti.
Malmström, AB 'nin ABD´yi "haksız" çelik tarifelerinden vazgeçmeye ikna etmeyi umduğunu, ancak iki tarafın henüz bu konuda bir adım atmadığını söyledi.
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