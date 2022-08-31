AB anlaşmayı askıya aldı! Ücretler artıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşı, Rusya sınırından Avrupa Birliği'ne geçti. Bu, komşu ülkeler için bir güvenlik riski haline geldi. Ayrıca çok sayıda Rus'un Ukrayna'da savaş yokmuş gibi eğlence ve alışveriş için seyahat ettiğini gördük. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Putin rejimini destekleyenlere zaten yasaklar var. Fakat siyasi açıdan da bazı şeyler yapmaya karar verdik" dedi.

AB Dışişleri Bakanları'nın yapılan toplantıda ortak bazı kararlar aldığına değinen Borrell, "AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasının tamamen askıya alınmasına karar verdik. Bu, AB Üye Devletleri tarafından verilen yeni vizelerin sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu karar ile Ruslar için vize süreci daha zor ve daha uzun olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Rus turistlere verilen vize ücretlerinin de artırıldığı belirtildi. Alınan yeni kararla birlikte vize ücretleri 35 eurodan 80 euroya çıkarıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ayrıca bazı AB ülkelerinin Rus turistlere yönelik vize tutumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Borrell, "Üye ülkelerin her biri vize başvurusunu ayrı ayrı değerlendirmeye özen gösterecekler. Schengen Yasası kurallarına göre hareket etmeleri koşuluyla her AB ülkesi kendi bölgesel önlemlerini alabilir. Fakat halihazırda verilen milyonlarca vizenin sayısı konusunda bazı endişelerimiz var. Bunun da ele alınması gerekiyor ve bu durum ortak bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle Komisyon'u bu karmaşık durumu ele almaya ve rehberlik etmeye çağırdık" dedi.