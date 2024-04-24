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Dünya

AB, Biden'a Ukrayna'ya destek paketi için teşekkür etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden'a 61 milyar dolar değerindeki, Ukrayna'ya askeri destek paketinin onaylanmasındaki çabaları için teşekkür etti.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
AB, Biden'a Ukrayna'ya destek paketi için teşekkür etti
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Michel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Avrupa-Atlantik topluluğuna entegre olmuş özgür ve bağımsız bir Ukrayna'yı destekleme kararlılığımızda birleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Biden'ın söz konusu destek paketinin kabul edilmesi için son aylardaki çabalarına işaret eden Michel, bunun için ABD'li lidere teşekkür etti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

AB'DEN UKRAYNA'YA 1,5 MİLYAR AVRO DESTEK

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonunu desteklemek üzere 1 Mart'ta yürürlüğe giren fon kapsamında 1,5 milyar avro tutarında ikinci ödeme yapıldı.

Böylelikle, AB Ukrayna'ya mart ayındaki 4,5 milyar avroluk ilk ödemeyle birlikte 6 milyar avro değerinde mali destek sağlamış oldu.

Şubat 2022'den bu yana AB'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam destek 98,5 milyar avroya ulaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna hepimiz için ağır bir yükü omuzlarında taşıyor. Bugün verdiğimiz ilave 1,5 milyar avro, Ukrayna'nın bir yandan saldırganlara karşı mücadele ederken diğer yandan da devleti ve temel hizmetleri ayakta tutmaya devam edebilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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