İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6789
  • EURO
    15,9659
  • ALTIN
    924.331
  • BIST100
    2449.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde ''gözlemci'' olmaya çağrıldı
Dünya

AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde ''gözlemci'' olmaya çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin ilk kez Brezilya'da ekimde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine 'gözlemci' olarak katılmalarının istendiği bildirildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 09:33 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 09:34
ABONE OL

Brezilya seçim otoritesi, söz konusu davetin "seçim sisteminin şeffaflığını artırmayı ve iş birliğini mümkün kılmayı" amaçladığına işaret etti.

AB'nin yanı sıra Amerikan Devletleri Örgütü ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu dahil olmak üzere daha önce Brezilya seçimlerini gözlemleyen diğer gruplarla da görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Ekimde yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmek için aday olacak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim otoritesini, eski Devlet Başkanı ve rakibi Luiz Inacio Lula Da Silva'ya ayrıcalık tanımakla suçluyor.

Bolsonaro, elektronik oylama sistemini de güvenilmez olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.