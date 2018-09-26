AB, İran yaptırımlarını özel ödemeyle aşacak
ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilip Kasım ayından itibaren Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmaya karar vermesinin ardından, anlaşmanın imzacılarından olan Avrupa Birliği (AB) İran’la ticareti sürdürebilmek adına yeni bir kurumsal yapı oluşturma çalışmaları yürütüyor.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran’la ticaretin devamı için özel bir ödeme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nükleer anlaşmanın diğer imzacı ülkeleri İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile gerçekleştirdiği temasların ardından konuşan Mogherini, “Ekonomik aktörlerin İran ile yasal çerçevede ticaret yapabilme özgürlüğünü korumak konusunda kararlıyız” dedi. AB diplomatı ayrıca, teknik ekiplerin oluşturulacak yeni yapının detayları üzerinde çalışacağını da ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.