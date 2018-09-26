AB, İran yaptırımlarını özel ödemeyle aşacak 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran’la ticaretin devamı için özel bir ödeme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nükleer anlaşmanın diğer imzacı ülkeleri İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile gerçekleştirdiği temasların ardından konuşan Mogherini, “Ekonomik aktörlerin İran ile yasal çerçevede ticaret yapabilme özgürlüğünü korumak konusunda kararlıyız” dedi. AB diplomatı ayrıca, teknik ekiplerin oluşturulacak yeni yapının detayları üzerinde çalışacağını da ifade etti.