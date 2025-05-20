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Dünya

İsrail'e darbe üstüne darbe! İngiltere'den sonra sıra AB'de

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu.

AA20 Mayıs 2025 Salı 20:02 - Güncelleme:
İsrail'e darbe üstüne darbe! İngiltere'den sonra sıra AB'de
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Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış." dedi.

Gazetecilerin gözden geçirme sürecinin ne zaman sonuç vereceğiyle ilgili sorularını Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı.

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AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

ANLAŞMA 2000'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.

İlgili teklifi sunan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki ablukanın uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.

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