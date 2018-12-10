AB, KDC'de cumhurbaşkanı adayı Shadary'ye yaptırımı uzattı

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi toplantısında alınan karara göre, Shadary ve 13 Kongolunun mal varlıklarının dondurulmasını ve bu kişilere seyahat yasağı uygulanmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kabila, 2001'de babasının bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra onun yerine ülkenin başına geçmişti. Üç dönemden fazla görev yapamayacak olmasına rağmen "maddi imkansızlık" gerekçesiyle seçim yaptırmayarak görevden ayrılmayı reddeden Kabila, ülkede iç karışıklığa neden olmuştu.

Shadary, 23 Aralık'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı.