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Dünya

AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun

Avrupa Birliği (AB), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye'nin Latamne beldesine Mart 2017'de yapılan kimyasal saldırının Beşşar Esed rejimince düzenlendiğini ortaya koyan raporunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:45
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, raporu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Raporun tespitlerini tam olarak destekliyoruz ve bulunan sonuçlardan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"AB, raporda da belirtildiği gibi, Suriye Arap Hava Güçlerinin (Esed rejimi) kimyasal silah kullanmasını sert biçimde kınamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Borrell, sorumluların bu "menfur eylemlerden" dolayı hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Söz konusu raporda, rejim güçlerinin, Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullanıldığı belirtilmişti.

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