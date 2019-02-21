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AB Komisyonu Başkanı Juncker: AB'den anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.
 
Juncker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Genel Kurul oturumunda konuştu.
 
Brexit sürecini düzenli bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını hatırlatan Juncker, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." yorumunda bulundu.
 
Brexit'in yıkıcı olduğunu ve geçmişi temsil ettiğini vurgulayan Juncker, mevcut durumda anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu da hatırlattı.
 
Avrupa'da gençlerin iklim değişimine dikkati çekmek için sokağa çıkmalarından memnun olduğunu ifade eden Juncker, yaşlıların da iklim değişimiyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtti.
 
Juncker, AB'nin 2021-2027'deki bütçesinin 4'te 1'inin iklim değişimiyle mücadeleye yönelik alanlara aktarılacağına dikkati çekti.
 

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