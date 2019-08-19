AB Komisyonu Başkanı Juncker, G7 Zirvesi'ne katılamayacak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir süre seyahat edemeyeceği için Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.