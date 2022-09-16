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Dünya

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Putin çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 15:20 - Güncelleme:
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Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Putin'in ölümünden mutlu olup olmayacağı" sorulduğunda, "Bir insan öldüğünde asla mutlu olunmamalıdır ve bu her insan için geçerlidir ancak Putin'in bu savaşı kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor, bu benim için önemli." dedi.

Ukrayna'da "en ciddi savaş suçları"nın işlendiğini belirten von der Leyen, "Bu şüphe götürmez. Bu nedenle delillerin toplanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılması ihtimalini destekliyoruz. Ortak uluslararası hukuk düzenimizin temeli budur ve bu suçları da cezalandırmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği savaş tanklarının tedarik edilmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Eğer savaş tanklarına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlarsa, bunu ciddiye almalı ve onlara bu tankları tedarik etmeliyiz. Ben Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmesinden yanayım. Sonuçta Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip oldukları takdirde kendilerini savunabileceklerini kanıtlıyorlar. Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli."

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