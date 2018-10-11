Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic: Mesajımızı Suudi yetkililere doğrudan ilettik

Avrupa Birliğinden (AB), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisinin, Suudi yetkililere doğrudan iletildiği bildirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Kaşıkçı olayına ilişkin çok sayıda temasta bulunduğunu belirterek, "Mesajımızı Suudi yetkililere de doğrudan ilettik." dedi.

Daha önce temaslarda bulunduğu Portekiz'de konuya ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Suudi yetkililerden yaşanan olay hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA