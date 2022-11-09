AB Komisyonu'ndan ''daha uzun ve müzakereye açık borç azaltma'' teklifi

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre sunulan teklifle birlikte üye devletlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ının üzerinde kalan borcunun yılda 20'de 1 oranında azaltılması yönündeki yükümlülüğün değiştirilmesi planlanıyor.

Komisyonun açıklamasında yapılan değişiklik teklifi ile üye ülkelerin borçlarının ödemesine ilişkin kendi planlarını daha esnek koşullarla yapabilmesi planlıyor.

Komisyon söz konusu değişiklik teklifiyle ülkelerin her yıl uygun bir net faiz dışı harcama ayarlaması yoluyla borçlarının sağlam bir şekilde azaltılması için dört yıllık süre verilmesini öngörüyor.

Komisyondan teklife ilişkin yapılan açıklamada, yüksek borçlu ülkelerin ılımlı borçlara sahip ülkelerden daha fazla çaba göstermesinin beklendiği, iklim değişikliğiyle mücadele veya borcu iyileştiren reformlar gibi öncelikli alanlara yatırım yapılması halinde söz konusu 4 yıllık borç planının 7 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi.

Teklif, üye ülkelerin GSYH'lerine oranla bütçe açıklarının yüzde 3'ün altında tutulmasını, borcun ise GSYH'ye oranının yüzde 60'ın altına çekilmesi şeklindeki hedeflerini esas alıyor.