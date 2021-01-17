İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2021 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Dünya

AB Komisyonu'nun 3 üyesi karantinaya alındı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 3 üyesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao ile görüştükleri için karantinaya alındı.

AA17 Ocak 2021 Pazar 22:28 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 22:28
ABONE OL

AB Komisyonunun başkan yardımcıları Valdis Dombrovskis ve Margrethe Vestager ile komisyon üyesi Elisa Ferreira, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Portekiz'de Leao ile 15 Ocak'ta görüşme yaptı.

Leao'nun, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Lizbon'a giden komisyon üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine AB Komisyonu, "temaslı kişi" kategorisine giren 3 komisyon üyesinin bugün karantinaya girdiklerini duyurdu.

Von der Leyen ve ziyarette yer alan diğer komisyon üyelerinin "temaslı kişi" olmadıkları bildirildi.

Karantinaya giren komisyon üyeleri, 7 günün sonunda test yaptıracak. Testin negatif çıkması halinde karantina sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.